«Будьте осторожны»: в Петрозаводске мужчина на темной улице преследовал девочку, пока его не спугнули прохожие

Вечером в Сулажгоре девочка-подросток убегала от неизвестного мужчины, который преследовал ее в темноте, - полиция Петрозаводска проводит проверку по данному факту.

В паблике «Подслушано в Птз» появилось сообщение о том, что 25 сентября, в субботу, с 19.00 до 20.00 в Сулажгоре неизвестный преследовал девочку-подростка. От беды ребенка спасли неожиданно появившиеся прохожие, которые спугнули преследователя.

«Будьте осторожны мамы и папы! 25.09.2021 в промежуток с 19:00 до 20:00 на мою дочь практически успел напасть мужчина, который преследовал ее от троллейбуса в сторону Сулажгоры! Вот буквально сейчас откачала дочь от стресса… В полицию заявили», - написала петрозаводчанка.

По словам горожанки, неизвестный гнался за ее дочкой до тех пор, пока навстречу не показался прохожий.

«Он ей кричал, что не за ней бежит! Дочь упала и сильно ушиблась, вскочила и добежала до магазина в слезах, там были люди, но, к сожалению, ни один человек даже не поинтересовался, всё ли в порядке у ребёнка, хотя она вся была в грязи, в крови и плакала. К слову, у магазина стояла женщина с собакой и мужчина. Прошу откликнуться свидетелей, так как кто-то же помешал маньячеле этому совершить свои деяния», - написала женщина в соцсети.

Женщина обращается ко всем прохожим в Сулажгоре: «Неужели вас, взрослых людей, не насторожило, что по улице бежит вся испачканная и в слезах девочка?! Никто не помог ребенку».

В МВД Карелии подтвердили «Столице на Онего», что 25 сентября в 20.00 к ним поступило заявление от горожанки о преследовании девочки 2005 года рождения неизвестным мужчиной в Сулажгоре . Правоохранители начали проверку полученной информации.

Напомним, ранее в соцсети жители Петрозаводска пожаловались, что им страшно за детей, которые возвращаются вечером из школы после второй смены и с тренировок, так как в город погружен во тьму, по улицам бегают крысы и общественный транспорт вечером практически не ходит.