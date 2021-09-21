«Что творится на улице»: жительница Петрозаводска пожаловалась на темноту, крыс и отсутствие автобусов

Петрозаводчанка поинтересовалась у градоначальников, как без страха жить в городе, где темень на улице, бегают крысы и не ходит общественный транспорт.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост боли от горожанки, которая рассказала, что ей страшно за детей, которым вечером после второй смены приходится возвращаться домой по темным улицам, где бегают крысы.

«Уважаемые градоначальники, что творится на улицах? Живу практически в центре, в 19 часов пошла в магазин, темень... Фонари вроде горят, но толку нет! А крысы, они кишат! И даже не боятся людей! А как же дети, как детям в такую темень добираться с учёбы (вторая смена), с тренировок? Родители работают, многие дети ходят одни, мне взрослой страшно-то ходить! Общественный транспорт вечерами не ходит, фонари вроде есть, но толку нет, крысы бегают по центральным улицам», - написала горожанка.