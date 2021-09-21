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«Что творится на улице»: жительница Петрозаводска пожаловалась на темноту, крыс и отсутствие автобусов

Новости. Общество
10:49, 26 Сентября 2021
фото: Подслушано в Петрозаводске

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Петрозаводчанка поинтересовалась у градоначальников, как без страха жить в городе, где темень на улице, бегают крысы и не ходит общественный транспорт.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост боли от горожанки, которая рассказала, что ей страшно за детей, которым вечером после второй смены приходится возвращаться домой по темным улицам, где бегают крысы.

«Уважаемые градоначальники, что творится на улицах? Живу практически в центре, в 19 часов пошла в магазин, темень... Фонари вроде горят, но толку нет! А крысы, они кишат! И даже не боятся людей! А как же дети, как детям в такую темень добираться с учёбы (вторая смена), с тренировок? Родители работают, многие дети ходят одни, мне взрослой страшно-то ходить! Общественный транспорт вечерами не ходит, фонари вроде есть, но толку нет, крысы бегают по центральным улицам», - написала горожанка.

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Комментарии

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Любка
2021-09-26 11:47:27
Фрау эмми поможет всенепременно. Фломастерами и бумагой для плакатиков.
Вася
2021-09-26 11:45:03
А говорят, что в России нет "Пятой колонны"!? А это что??
лесоруб
2021-09-26 11:35:21
Едро празднует победу.... :)
Кеша
2021-09-26 11:43:00
лесоруб, Пиррову ???
Os
2021-09-26 11:29:24
Работающий вечером общественный транспорт - показатель безопасности на улицах города, но он потихоньку исчезает.
Гриша
2021-09-26 11:28:41
Гале с васей пусть жалуется. Они поураганили.
nae
2021-09-26 12:57:43
Гриша, башню тоже они разрушили?
Гость
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