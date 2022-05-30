Будьте в тренде! Снимайте видео!

Немного полезной информации от Optimizer про роль видеоконтента в социальных сетях.

Зависимость современных людей от экранов очевидна. Многие заходят в социальные сети отдохнуть и отвлечься. Видеоконтент даёт возможность не просто переключиться, но и отдохнуть от обилия текстовой информации! Он считается наиболее легким и привлекательным для восприятия форматом.

Как видеоролики могут помочь вам в продвижении своих товаров и услуг? Какой вид роликов лучше использовать? На что обратить внимание при создании видеоконтента? Подробно об этом в статье.