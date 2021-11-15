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«Будто кусочек Питера привезли»: жители Петрозаводска поделились впечатлениями от новой дороги

Новости. Общество
14:20, 27 Декабря 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Открытие в Петрозаводске новой автодороги, соединившей улицу Куйбышева с набережной Варкауса вызвало противоречивые эмоции у жителей города.

Об этом можно судить по обсуждению этой темы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Участники хвалят освещение и благоустройство, но недовольны тем, что дорожное полотно не очищено от ледяных наростов.

«Я как от Кирова начал спускаться к Ленина, глазам не поверил. Конечно, дорогу не вычистили (не разгоняйтесь — потрясет), но в темноте, когда едешь, красиво и „Прионежский“ (отель — прим. ред.) и БСМП и вся подсветка Федосовой. Спасибо всем, кто работал. Клевый подарок на Новый год», — написал один из подписчиков.

«Проезжал сегодня там, очень красиво, но не чищено и колбасит, а так ощущение будто кусочек Питера в Петрозаводск привезли», — согласен еще один участник обсуждения.

Некоторым не понравилось большое количество светофоров.

Как сообщалось ранее, на новом участке автодороги от проспекта Ленина до набережной Варкауса построили мост через Неглинку и сделали кольцевую развязку улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

Видеозапись с нового участка разместил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Зима
2021-12-27 15:37:44
Понравилось всё, кроме съезда к Ленте, очень узко, машины едут одним рядом с Варкауса и для заезда на кольцо, и для съезда на Ленинградскую . Получается пробка, и кто не час пик.
Беня
2021-12-27 15:03:56
Ну дык!!! Всем не угодишь, иные предпочтут запричитать :)
Надо будет прокатиться для посмотреть :)
Hoвый
2021-12-27 14:48:39
Вечнонедовольные нытики злобно шипели в кустах, но у них не взяли интервью :)
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