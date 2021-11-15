«Будто кусочек Питера привезли»: жители Петрозаводска поделились впечатлениями от новой дороги

Открытие в Петрозаводске новой автодороги, соединившей улицу Куйбышева с набережной Варкауса вызвало противоречивые эмоции у жителей города.

Об этом можно судить по обсуждению этой темы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Участники хвалят освещение и благоустройство, но недовольны тем, что дорожное полотно не очищено от ледяных наростов.

«Я как от Кирова начал спускаться к Ленина, глазам не поверил. Конечно, дорогу не вычистили (не разгоняйтесь — потрясет), но в темноте, когда едешь, красиво и „Прионежский“ (отель — прим. ред.) и БСМП и вся подсветка Федосовой. Спасибо всем, кто работал. Клевый подарок на Новый год», — написал один из подписчиков.

«Проезжал сегодня там, очень красиво, но не чищено и колбасит, а так ощущение будто кусочек Питера в Петрозаводск привезли», — согласен еще один участник обсуждения.

Некоторым не понравилось большое количество светофоров.

Как сообщалось ранее, на новом участке автодороги от проспекта Ленина до набережной Варкауса построили мост через Неглинку и сделали кольцевую развязку улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

Видеозапись с нового участка разместил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.