Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.

В этом году Петрозаводский медицинский колледж выпустил 248 молодых специалистов, которые прошли обучение по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Фармация". Из них 18 – это отличники, свои красные дипломы они получили в торжественной обстановке из рук вице-премьера карельского правительства по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и министра здравоохранения Михаила Охлопкова.

Оказалось, что практически все выпускники-отличники уже знают, куда пойдут работать – медсестры и фельдшеры сейчас нарасхват. И часть молодых ребят выбрали для себя работу в районных медицинских организациях.

Например, Арина Елизарова будет заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в селе Березовка Кондопожского района, где проживает около 600 человек.

"Я сама из Кондопоги, – рассказала о себе Арина. – В медколледж поступила в 2015 году. После рождения ребенка брала небольшой академический отпуск, и вот сейчас получила диплом. В свое время передо мной стоял выбор – ПетрГУ или Петрозаводский медколледж. Я решила получить среднее медицинское образование – хотелось побыстрее выучиться и пойти помогать людям".

По словам Арины, в будущем она, возможно, будет получать высшее фельдшерское образование, но сначала хочет поработать именно на селе.

"Я живу в Кондопоге, а Березовка – это совсем рядом, всего 10 км от города. Я сама езжу на машине, за рулем, и когда мне в больнице предложили стать заведующей ФАПа в Березовке, я сразу же согласилась. Хотя и понимаю, что это огромная ответственность. Ведь я буду одна за всех – и лечение назначать, и по домам ходить, то есть, всеми обращениями заниматься".

Подробнее о молодых медиках и помощи, которую они получат от государства, читайте здесь.