Будущая мама из Петрозаводска лишилась денег после просмотра объявления в Интернете

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились горожанки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 33-летней женщины. Петрозаводчанка указала, что в социальной сети нашла объявление о продаже детской коляски и кроватки. Связавшись с продавцом в переписке, она договорилась о покупке. После этого перевела 32 тысячи рублей. После связаться с продавцом женщина не смогла.

Другая горожанка продавала в сети плойку. С ее карты списалось четыре тысячи рублей. По ее словам, она ввела реквизиты карты и коды из смс-сообщений в предложенной покупателем форме.

Обе жительницы карельской столицы знали о данных видах мошенничеств.

Проводятся проверки.

Полиция Карелии напоминает: при совершении сделок в сети интернет проявляйте осторожность и бдительность. Никогда не переводите денежные средства неизвестным до момента получения товара. Не переходите по предложенным ссылкам и не оставляйте информацию о своей банковской карте.

Ранее мошенники украли у студентки из Карелии 120 тысяч рублей, узнав ее кодовое слово.