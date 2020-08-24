Мошенники украли у студентки из Карелии 120 тысяч рублей, узнав ее кодовое слово

В полицию Петрозаводска обратилась студентка, сообщили в МВД Карелии.

Девушка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он пояснил, что со счета девушки пытаются списать 600 рублей и, чтобы предотвратить операцию, ей необходимо сообщить кодовое слово. Однако горожанка вспомнить это слово не могла.

Тогда звонивший направил девушку в отделение банка получить новое кодовое слово. Все время, пока гражданка находилась в офисе, лжеработник банка оставался на связи. Когда студентка сообщила ему новое кодовое слово, он пояснил, что операция по несанкционированному списанию будет отменена. Но в реальности со счета петрозаводчанки было списано 120 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Полицейские предупреждают: сообщать парольную информацию посторонним нельзя. Если вам звонит работник банка, вы не обязаны с ним разговаривать, а для уточнения информации можете лично обратиться в офис банка или связаться по горячей линии, указанной на обороте банковской карты.

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