Будущим пенсионерам Карелии напомнили, что не входит в северный стаж

В Фонде социального страхования России по Карелии рассказали о нестраховых периодах, которые не включаются в северный стаж.

Как отметили в карельском отделении Фонда социального страхования РФ, работа менее чем на 0,8 ставки будет учитываться только в страховом стаже, но не в северном. Кроме того, есть ряд так называемых нестраховых периодов, которые в соответствии с законодательством войдут в страховой стаж, но не будут включены в северный стаж. Например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии по призыву, уход за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет — это нестраховые периоды.

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