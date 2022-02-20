Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО)

Открывшийся полгода назад буфет в поликлинике №3 в Петрозаводске пришел по душе всем жителям микрорайона.

Как рассказала сотрудница буфета в поликлинике № 3 на Первомайском проспекте, у них в ассортименте есть комплексные обеды — суп, второе, сок, а также выпечка. Все всегда свежее и по доступной цене.

«У нас все в индивидуальной упаковке, все всегда свежее, поэтому к нам приходят не только врачи и пациенты, но и пенсионеры, кто рядом живет, сотрудники разных организаций, что недалеко работают, просто горожане, кому полюбились наши пирожки», — рассказала буфетчица и добавила, что цены у них невысокие.

На входе в поликлинику проводится температурный контроль, так что посетители кафе могут не только купить вкусную выпечку, но и проверить свое здоровье.

Напомним, в октябре 2021 года глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в поликлинике № 3 открылся буфет и ожидать приёма теперь можно за чашкой кофе.