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Буфет в поликлинике Петрозаводска пользуется популярностью у всего микрорайона (ФОТО)

Новости. Общество
16:00, 21 Февраля 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Открывшийся полгода назад буфет в поликлинике №3 в Петрозаводске пришел по душе всем жителям микрорайона.

Как рассказала сотрудница буфета в поликлинике № 3 на Первомайском проспекте, у них в ассортименте есть комплексные обеды — суп, второе, сок, а также выпечка. Все всегда свежее и по доступной цене.

«У нас все в индивидуальной упаковке, все всегда свежее, поэтому к нам приходят не только врачи и пациенты, но и пенсионеры, кто рядом живет, сотрудники разных организаций, что недалеко работают, просто горожане, кому полюбились наши пирожки», — рассказала буфетчица и добавила, что цены у них невысокие.

На входе в поликлинику проводится температурный контроль, так что посетители кафе могут не только купить вкусную выпечку, но и проверить свое здоровье.

 

Напомним, в октябре 2021 года глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в поликлинике № 3 открылся буфет и ожидать приёма теперь можно за чашкой кофе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2022-02-21 17:08:08
Измерение температуры теперь уже проверкой здоровья называют?
тойво неулыба
2022-02-21 16:14:18
Потому что трудолюбивые люди работают, а не бездельники урбанисты
кир
2022-02-21 16:59:29
тойво неулыба, так точно.
Владимир11
2022-02-21 16:52:56
тойво неулыба,
поддерживаю!
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