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В поликлинике Петрозаводска открылся буфет

Новости. Общество
16:08, 13 Октября 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Ожидать приёма в поликлинике №3 теперь можно за чашкой кофе, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в Городской поликлинике № 3 реализуется уникальный пилотный проект, который позволит позволит не только отказаться от порядка направления пациентов к узким специалистам через терапевта, но и существенно улучшит качество и доступность медицинской помощи.

По словам Охлопкова, на данном этапе уже выполнен ряд работ.

1. Введена сортировка потоков пациентов на входе в медучреждение. Специалист сразу говорит пациенту, куда обратиться, при необходимости минуя регистратуру. Кабинеты неотложной помощи, вакцинации и диспансеризации также разместили на первом этаже рядом с входом. Обратиться в данные кабинеты можно прямо с входной группы.

2. Открылся кабинет консультативного доврачебного приёма. Теперь выписать направление на анализы, исследования, получить эпидсправку, оформить санаторно-курортную карту можно сразу и в одном месте. Раньше это делалось через терапевта.

3. Не секрет, что для получения рецепта на льготные лекарства людям приходится обращаться в поликлинику до трёх раз. В городской поликлинике № 3 эту проблему решили, создав отдельные кабинеты по выписке льготных лекарственных средств. Сейчас достаточно просто записаться на их получение и подойти к назначенному времени.

4. В настоящее время пациенты могут напрямую записаться к врачам хирургу, офтальмологу, урологу и психотерапевту. Доступна запись через регистратуру и к другим специалистам при направлении из любой медорганизации. Но это только начало. Сейчас рассматриваем возможность посещения пациентами всех врачей специалистов без приема врача-терапевта.

5. И, наконец, в поликлинике открылся буфет. Ожидать приёма теперь можно за чашкой кофе.

«Сделано много, но предстоит сделать ещё больше. Буду держать вас в курсе», — сообщил глава Минздрава республики.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 17:41:11
Взвился бывший алкоголик —
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!»©
Leopol'd
2021-10-13 16:46:23
Но с 15.10 в буфет попасть можно только через предъявление qr кода, который можно получить отстояв очередь к врачу.
drug
2021-10-13 16:20:52
Отличная новость.
Все просто гениально !
Кому пришла такая идея ?
Как пить кофе - если маску снять нельзя.
Кругом враги - штраф выпишут.
Гость
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