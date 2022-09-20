«Буханка» улетела с дороги в лес на западе Карелии (ФОТО)

В Муезерском районе УАЗ вылетела в кювет и врезался в деревья.
Информация об аварии появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Происшествие случилось в Муезерском районе Карелии 3 октября в 2.30 ночи. На окраине деревни Суккозеро, в районе дома № 15 по улице Карельская, фургон УАЗ-3909 съехал в кювет.
После съезда «буханка» врезалась в деревья и опрокинулась. Информации о пострадавших нет.
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