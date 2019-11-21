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Новости. Общество
18:40, 21 Ноября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Бухгалтеры активно ищут работу в Карелии

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По данным компании HeadHunter, соискатели из Карелии чаще интересуются вакансиями бухгалтера.

Аналитики компании HeadHunter изучили более 16 500 запросов соискателей из Карелии на hh.ru, связанных с поиском работы. Оказалось, чаще всего жители республики искали предложения о работе для бухгалтеров (1 727 запросов). Меньше запросов вакансий для менеджеров (730 запросов), юристов (569 запросов) администраторов (560 запросов), водителей (630 запросов) и инженеров (424 запроса), а также с пометками "На выходные" (328 запросов) и "На дому" (по 3%). Работа "С ежедневной зарплатой" как и "Временная", интересовала 2% соискателей (203 и 190 запросов соответственно).

В компании HeadHunter отметили, что большой интерес жители Карелии проявили к вакансиям, так или иначе связанным с позицией помощника топ-менеджера: "Помощник руководителя в крупной компании", "Помощник руководителя", "Личный помощник руководителя", "Водитель руководителя", "Секретарь, офис-менеджер, помощник руководителя", "Личный помощник" (760 запросов).

Более 200 запросов "Петрозаводск" связаны с запросом "работа мечты". А 38 запросов пришлось на работу для пенсионеров.

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