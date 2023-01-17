Буйного жителя Карелии после драки с собутыльником отправили к наркологу

Сортавалец, отобравший у собутыльника телефон, выслушал приговор, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Сортавальский горсуд признал местного жителя виновным в самоуправстве с применением насилия. В апреле 2022 года он выпивал со своим знакомым.



Злоумышленник почему-то решил, что тот украл у него деньги и набросился на собутыльника с кулаками.



После сортавалец отобрал у знакомого телефон. Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно с полугодовым испытательным сроком.



Кроме того, по решению суда он должен пройти обследование у нарколога, а при необходимости - курс лечения от алкоголизма.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.