Буйный посетитель сбежал из бара в Карелии, узнав о приближении росгвардейцев

В Кондопоге помощь росгвардейцев понадобилась работникам одного из баров, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 3 марта, в 1.16 группам задержания поступила информация о том, что в баре на улице Калинина развивается конфликт. На месте выяснилось, что администрация ночного заведения не могла своими силами выпроводить посетителя, который вел себя неадекватно.

Нарушитель, как только узнал, что вызвали Росгвардию, самостоятельно покинул здание.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали двух пьяных покупателей и девушку, громившую бар.