Буксир с баржей остановит движение по федеральной трассе рядом с Карелией

У Лодейного Поля разведут мост через реку Свирь.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о том, что 1 октября с 13.00 до 15.00 запретят движение по трассе «Кола». Мост через реку Свирь у Лодейного Поля разведут для прохода барже-буксирного состава «Гаур» и «ВЭШ - 31030» высотой в 24 метра.



«Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 2 октября в это же время», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



Дорожники просят автомобилистов учесть эту информацию.