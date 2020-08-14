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Буксир высотой в 9-этажный дом остановит движение на "Коле"

Новости. Общество
18:20, 14 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 17 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В понедельник, 17 августа, в течение 45 минут на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке судна "Фрея" и буксира "Павловск" с максимальным высотным габаритом 27.8 (высота 9-этажного дома – прим.ред.) метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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