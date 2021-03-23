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Бум ипотечного кредитования Сбербанка в Карелии объяснили льготами и ростом количества новостроек

Новости. Общество
16:02, 24 Марта 2021
фото: © Сбербанк
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Сбербанк увеличил ипотечный портфель в Карелии в 2020 году на 24%, число кредитов на покупку жилья в новостройках выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Количество кредитов на новостройки в 2020 году увеличилось в 2,5 раза – выдано более 2 тыс. кредитов. "Первичка" росла быстрее вторичного жилья, – это было связано с тем, что в Карелии в прошлом году вводились существенные объемы первичного жилья и работала программа господдержки (льготной ипотеки под 6,5% – прим. ред.)", – сказал Константин Бугрим.

В целом, в 2020 году было выдано более 5,2 тысяч ипотечных кредитов.

Увеличился и средний размер жилищного кредита, который составил в 2020 году 1,9 млн рублей.

Портфель потребительских кредитов в 2020 году достиг 18 млрд рублей, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом. В минувшем году в Карельском отделении ПАО Сбербанк выдано свыше 54 тысяч таких кредитов.

По словам управляющего Карельским отделением, общий кредитный портфель Карельского отделения вырос на 21%, достигнув почти 66 млрд рублей. Из этой суммы 70% приходится на кредитование физических лиц. За год объем розничных кредитов вырос на 17%.

Кредитный портфель юридических лиц увеличился по сравнению с 2019 годом на 33% и составил почти 19,5 млрд рублей.

Также в 2020 году выросла сумма привлечённых средств населения в Карельском отделении Сбербанка. Этот показатель увеличился на 17%, достигнув почти 61 млрд рублей. По корпоративным клиентам прирост составляет 9,9 млрд рублей, или 57% по отношению к 2019 году.

"То есть речи об оттоке вкладов либо оттоке средств со счетов Карельского отделения не идет. Наоборот, мы видим хорошую позитивную динамику, и наши клиентыь - как граждане, так и юридические лица - очень грамотно и очень осознанно используют инструменты накопления и сохранения своих средств с помощью финансовых инструментов Сбербанка", – отметил Константин Бугрим.

В 2020 году на 21% – до 81,7 млн рублей – увеличился оборот по торговому эквайрингу. Число торгово-сервисных точек с эквайринговым оборудованием Карельского отделения выросло на 23% по сравнению с 2019 годом и составило 10,5 тысячи единиц. Доля операций, совершенных клиентами Карельского отделения по банковским картам, превысила 63% – это второй показатель по стране по результатам 2020 года.

"По итогам 2020 года Карельское отделение вновь показало рост ключевых показателей бизнеса. Одна из причин положительной динамики – реализация банком государственных программ и собственных решений, которые повысили привлекательность продуктов и услуг для юридических лиц и населения. Мы также сфокусировались на развитии цифровых сервисов, которые оказались особенно востребованными в 2020 году", – резюмировал Константин Бугрим.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк.
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