Бумажные СНИЛС ликвидированы

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве рассказали, что для вновь зарегистрированных или застрахованных лиц будет просто открываться СНИЛС без выдачи соответствующего удостоверения в бумажном виде. С помощью электронной версии этого документа также можно будет получать необходимые услуги.

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