Бутафорский финский концлагерь в Карелии откроет свои двери в эти выходные

В карельской деревне Ватнаволок состоится официальное открытие проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов".

Объект, на котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей, откроется пятого декабря, в субботу. Об этом сообщила в соцсети председатель правления благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова.

"Открытие реконструкции жизни и быта узников переселенческих лагерей состоится 05 декабря 2020 года в Кондопожском районе, д. Ватнаволок, территория базы отдыха "Карелия"", - написала Абрамова.

Созданием музея занимался фонд "Открытые возможности", получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы декорации снятого в Карелии фильма "Весури", посвященного малолетним узникам.

Напомним, планы благотворительного фонда возвести на грантовские средства "бутафорский концлагерь" вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря" пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок.

В бутафорский лагерь обещают свозить школьников.