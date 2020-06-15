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Бутафорского финского концлагеря в Кондопоге не будет

Новости. Общество
13:10, 16 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410
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Для реализации проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" станут искать новое место.

Власти Кондопоги отказались от размещения реконструированного "переселенческого лагеря " времен финской оккупации Карелии на территории городской набережной Онежского озера. Как сообщила "Столице на Онего" заместитель председателя районного совета неправительственных организаций Ольга Мешкова, об этом было объявлено на встрече вице-премьера республики Дмитрия Родионова с кондопожскими депутатами и общественниками, которые выступили против строительства бутафорского концлагеря в самом красивом месте города. Однако появится ли этот лагерь в другом населенном пункте Кондопожского района, неизвестно: этот вопрос будет обсуждаться с главами муниципальных образований.

Напомним, намерения благотворительного фонда "Открытые возможности" реализовать проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" на набережной Онежского озера в Кондопоге вызвал возмущение у многих горожан, в том числе и у самих бывших узников этих лагерей. Они выступили против строительства бутафорского концлагеря на берегу озера, и эту позицию поддержали депутаты городского совета.

"Мы не против памяти о войне, но неправильно заниматься реконструкцией переселенческого лагеря там, где его никогда не было, в самом красивом месте Кондопоги", - подчеркнула Ольга Мешкова.  

Читайте подробнее в рубрике "Обществоведение".  

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Комментарии

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2020-06-16 13:42:56
Значит будет в другом месте. Когда списки пособников финских карателей опубликуете ?
Гость
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