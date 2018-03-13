Бутылка с посланием проплыла за четыре года больше 1,6 тысячи километров

Бутылку со спрятанным внутри письмом нашел на Бермудских островах местный школьник.

12-летний Джозеф Валлис вместе с одноклассниками убирался на пляже, когда его внимание привлекла прибитая к берегу стеклянная бутылка, сообщает "Комсомольская правда". Мальчик заметил внутри нее послание, но не решился сам распечатать его.

Позже, придя домой, мальчик открыл бутылку вместе со своим отцом. Внутри они нашли зашифрованное послание в пластиковом свертке. Причитать его удалось только благодаря ультрафиолетовой лампе, пишет сайт "Свободная пресса".

Оказалось, что бутылка была сброшена с французской яхты еще в апреле 2014 года и проплыла за это время более 1,6 тысячи километров, прежде чем прибиться к Бермудским островам. Автор послания обращался к нашедшим и просил связаться с ним по электронной почте, что и сделали Джозеф с отцом. Однако ответ из Франции пока не пришел.