Бузова объяснила, почему отказалась от увеличения груди

Ольга Бузова высказалась о пластике и похудении.

Телеведущая и певица заявила, что постоянно следит за собой, правильно питается и занимается спортом. Даже в отпуске Ольга не позволяет себе расслабиться. Звезда стремиться не пропускать тренировки, пишет Cosmopolitan.

Родители воспитывали Ольгу и ее сестру Анну так, чтобы они любили себя такими, какие они есть. При этом певица спокойно относится к пластическим операциям. Среди ее подруг много тех, кто скорректировали себе грудь. Однако сама Бузова отказалась это сделать, несмотря на нападки хейтеров.

"Как представлю, что в моей груди будет что-то не мое… Но не могу осуждать других. Если им плохо, они комплексуют, и операция прибавит им уверенности, сделает счастливее, то почему нет? Но мне кажется, что, если вести здоровый образ жизни, ухаживать за собой, можно долго оставаться красивой и молодой безо всяких хирургических вмешательств", – заключила звезда.