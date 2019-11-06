Подписаться
Новости. Общество
21:30, 06 Ноября 2019
фото: instagram.com/buzova86

Бузова объяснила, почему отказалась от увеличения груди

Загрузка...

Ольга Бузова высказалась о пластике и похудении.

Телеведущая и певица заявила, что постоянно следит за собой, правильно питается и занимается спортом. Даже в отпуске Ольга не позволяет себе расслабиться. Звезда стремиться не пропускать тренировки, пишет Cosmopolitan.

Родители воспитывали Ольгу и ее сестру Анну так, чтобы они любили себя такими, какие они есть. При этом певица спокойно относится к пластическим операциям. Среди ее подруг много тех, кто скорректировали себе грудь. Однако сама Бузова отказалась это сделать, несмотря на нападки хейтеров.

"Как представлю, что в моей груди будет что-то не мое… Но не могу осуждать других. Если им плохо, они комплексуют, и операция прибавит им уверенности, сделает счастливее, то почему нет? Но мне кажется, что, если вести здоровый образ жизни, ухаживать за собой, можно долго оставаться красивой и молодой безо всяких хирургических вмешательств", – заключила звезда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-06 21:43:42
Там Ленин, тут Бузова. Ничего не понимаю.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:44
Без политики
Как выбрать планировку квартиры
В этой статье вы узнаете, как выбрать планировку квартиры, которая идеально подойдёт для вашей семьи.
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
31.10.2019 09:24
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
30.10.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:52
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»