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Новости. Общество
19:10, 01 Апреля 2019
фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Бузова побледнела после концерта в Подмосковье

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Российской певице Ольге Бузовой стало плохо по окончании одного из концертов в Московской области.

Причиной недомогания, вероятно, стало переутомление, поскольку в тот день она дала два концерта подряд, пишет liёfe со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Инцидент произошёл в ночном клубе в Мытищах. После того как певица выступила на сцене, она почувствовала себя нехорошо.

По словам очевидцев, после финального аккорда Бузова резко побледнела. К ней сразу же подошли помощники и под руки увели её в гримёрку. Кроме того, исполнительница так и не вышла к фанатам для фотографий, как обычно она это делает.

Сообщается, что возможной причиной внезапного ухудшения состояния здоровья артистки, гастрольный график которой расписан на год вперёд, стало переутомление. Ранее этим же днём, перед концертом в Мытищах, Бузова выступала в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

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Комментарии

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Хрустик
2019-04-01 20:15:58
Певица! Вот это смех! с 1 апреля!
Неравнодушный
2019-04-01 19:39:53
Пора ей уже звание народной артистки присуждать, другие могут только мечтать о такой популярности.
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