Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Весна ещё не успела порадовать нас погодой, но 33-летняя телеведущая, похоже, уже почувствовала её влияние.

С окончанием зимы у Ольги в "Инстаграме" всё чаще стали появляться откровенные снимки. Возможно, так на Бузову повлиял воздух Барселоны, куда она отправилась отмечать день рождения мамы. Сейчас телеведущая и вовсе порадовала поклонников очень горячим фото. Девушка позировала, стоя у окна в полупрозрачном кружевном боди, пишет life.

Снимок экс-участница "Дома-2" подписала строчками из своей же песни. Как всегда — о непростом пути к женскому счастью. Примечательно, что недавно Ольга заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце. Что послужило поводом для очередных разговоров о том, что у неё появился избранник.



фото: Instagram

"Мне подруги говорили: "Не будь дурой. Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет". Но я не верю, что у нас с тобою так будет, И, словно бабочка, лечу на твоё пламя", - написала Ольга Бузова.

Однако порывы Ольги избавиться от одежды оценили не все. Комментаторы призвали девушку быть скромнее и даже сравнили с порнозвездой. Но и без комплиментов, конечно, тоже не обошлось.

"Каково отцу, когда он смотрит на голую дочь?", "В этом возрасте надо быть поскромнее", советуют комментаторы.