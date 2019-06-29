Бузова сделала выбор между двумя звездными футболистами Месси и Роналду

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова сделала выбор между аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Только Месси, однозначно. Учитывая, как его карьера начиналась и как "Барселона" забрала его из Аргентины из-за проблем со здоровьем, это заслуживает колоссального уважения. Такие футболисты, как Месси, рождаются раз в 1000 лет", — сказала Бузова в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном, пишет sportmail.ru.

Ранее стало известно о сотрудничестве Бузовой с одним из спонсоров "Барселоны". Ожидается, что в ближайшее время поп-звезда примерит на себя роль профессионального футболиста и проживет 48 часов в составе каталонской команды.

Бузова уже заявила, что всегда болела за "Барселону".