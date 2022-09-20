«Было все равно»: житель Карелии пошел на все ради прогулки по Петрозаводску

В Суоярви местный житель обворовал родителей, чтобы съездить в столицу Карелии.

Как сообщили на сайте Суоярвского районного суда, там завершилось рассмотрения дела в отношении молодого местного жителя.

Суд выяснил обстоятельства дела. Проснувшись однажды утром, юный житель Суоярви испытал непреодолимое желание съездить в столицу республики и погулять там. Но своих денег у него не было, и молодой человек решил без спроса позаимствовать средства у родителей. О зашел в комнату к родителям, вырвал дверь серванта и нашел тайник — 15 тысяч рублей хранились в чехле от фотоаппарата.

Взяв все, на первом же рейсовом автобусе герой истории уехал в Петрозаводск, где успешно потратил деньги.

В ходе допроса молодой человек признался, что понимал — он берет чужие средства, но ему в тот момент было все равно.

На судебном заседании фигурант раскаялся и извинился перед родителями. С учетом всех обстоятельств суд приговорил жителя Суоярви к 320 часам обязательных работ и 15 тысячам рублей компенсации пострадавшим.