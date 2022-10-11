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Быстрая вспыльчивость, пристрастие к нездоровой пище и скука: когда срочно надо в отпуск

Новости. Общество
00:10, 13 Октября 2022
фото: © vectorfusionart / shutterstock

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Специалисты названы десять «тревожных» признаков срочной потребности в отпуске.

Туристическая компания ParkSleepFly выяснила, что быстрая вспыльчивость, пристрастие к нездоровой еде и общее чувство скуки могут быть признаками того, что человеку срочно требуется отпуск. Об этом со ссылкой на Mirror пишет Лента.ру.

Так, первым из десяти часто встречающихся «тревожных» признаков эмоциональной истощенности названа потеря самообладания. Отмечается, что человек, испытывающий стресс, придает большое значение незначительным проблемам и неурядицам. Кроме того, накапливаемая усталость может привести к несоблюдению плана питания и желанию выбирать нездоровую еду.

«У вас может даже сформироваться привычка проводить слишком много времени в телефоне, что также может быть связано с отсутствием мотивации. Если вы начинаете замечать это за собой, подумайте о том, чтобы взять небольшой перерыв на какое-то время», — раскрыли еще один признак эксперты.

Кроме того, ParkSleepFly призвали обратить внимание на трудности с внимательностью, проблемы со сном, пренебрежение встречами с друзьями и личной жизнью, а также на неэффективное проведение свободного времени.

«Если вы все чаще и чаще откладываете будильники, страшитесь понедельников, которых вы когда-то с нетерпением ждали, и изо всех сил пытаетесь „найти смешное“ во всем, это еще один признак того, что вам, вероятно, нужен отпуск», — предупредили специалисты.

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