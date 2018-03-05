Бытовку обокрали у жителя Петрозаводска

Полицейские Пряжинского района раскрыли кражу из дачного дома.

По данным МВД Карелии, в конце января в полицию поступило сообщение от 37-летнего петрозаводчанина.

Он рассказал, что в одном из населенных пунктов Пряжинского района у него есть участок.

"Приехав туда, мужчина обнаружил, что в бытовку, которая используется в качестве дачного дома, совершено проникновение. Помимо того, что злоумышленник испортил чужое имущество, он похитил телевизор и электрический удлинитель. Ущерб составил не менее 10 тыс. рублей", - отметили в МВД.

Полицейские установили подозреваемого, у него изъяли похищенный провод. Задержанный, 19-летний местный житель, сознался в краже. Он сказал, куда продал телевизор.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, фигуранту инкриминируется еще серия имущественных преступлений на территории Пряжинского района и Петрозаводска. Ведется следствие.