Бывшая коллега Парфенчикова из ФССП РФ получила должность в представительстве Карелии

Наталья Беляева, ранее работавшая в центральном аппарате ФССП России, стала заместителем постоянного представителя республики при президенте.

Представительство находится в Москве. Когда Беляева была назначена на должность, не известно.

Ранее Наталья Беляева занимала должность начальника отдела организации воспитательной работы и взаимодействия с общественными организациями Управления государственной службы и кадров ФССП России. В 2016 году она была награждена медалью "За вклад в развитие ФССП России".

В Instagram представительства можно найти сообщения об участии Беляевой в различных совещаниях. Так, 26 июня она приняла участие в работе дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики на тему "Телемедицина в Арктике: актуальность, реальность, перспективы", а недавно посетила презентацию туристического потенциала города Сямынь провинции Фуцзянь (КНР).