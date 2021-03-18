Бывшая модель топлес открыла дверь полицейскому и сняла его реакцию на видео

Бывшая австралийская модель и актриса Кейт Фишер, ныне известная как Ципора Малка, встретила полицейского в откровенном образе и сняла его реакцию на видео.

Соответствующая информация появилась на портале News.com.au, передает Лента.ру.

Как сообщает издание, полицейский Харли Джонсон отправился в квартиру манекенщицы в Сиднее, чтобы обсудить с ней детали предстоящего слушания. Отмечается, что Фишер оскорбила в соцсети своего бывшего жениха Джеймса Пакера, и он подал на нее в суд.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что 47-летняя модель открыла ему дверь топлес. Мужчина спросил у нее, необходимо ли ей время, чтобы одеться, на что Фишер ответила отказом. По словам Джонсона, на допросе обвиняемая продолжала сидеть на диване полуобнаженной, при этом снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Кроме того, на суде полицейский отметил, что впоследствии знаменитость опубликовала полученный ролик в соцсети. Фишер не прокомментировала его обвинения. Адвокат Джеффри Фостер, в свою очередь, заявил, что его клиент не пользовалась аккаунтом, на котором появилось видео.

"Полиция уверена, что аккаунт принадлежит Фишер, и поэтому считает, что именно она слила видео в сеть", — пояснил юрист. Помимо этого, он предоставил судье доказательства того, что бывший жених модели также хотел продать СМИ откровенные клипы с ее участием. Пакер отрицает его обвинения.

По информации издания, повторное слушание состоится 6 августа.