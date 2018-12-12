Бывшая возлюбленная Баскова официально сообщила о беременности

Виктория Лопырева рассказала о беременности и отце ребенка.

Виктория Лопырева рассказала, что в ее жизнь "стремительно ворвалось новое чувство", поэтому модель завершила отношения с Николаем Басковым, с которым они остались друзьями, пишут "Дни.ру".

Модель призналась, что счастлива. Своего избранника блондинка описала как человека сильного духом, умного и великодушного.

О свадьбе Вика пока не думает, все мысли заняты будущим ребенком. О беременности она узнала во время чемпионата мира по футболу.

"Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по четыре часа в сутки..." – рассказала модель.