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Бывшая жительница Петрозаводска пыталась спасти тонущего в реке пенсионера

Новости. Общество
09:22, 14 Апреля 2021
фото: © Альбина Богданова
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Призер соревнований по бодибилдингу из Карелии, мама четырёхмесячного ребенка в одиночку пыталась вытащить тонущего в реке мужчину.

Бывшая жительница Петрозаводска Мария Булова, переехавшая два года назад в Калининградскую область, стала участником спасательной операции в Гусеве. Как пишет «Клопс» 12 апреля Мария шла с коляской по берегу Писсы, когда к ней подбежал мужчина с просьбой вызвать спасателей.

 «Он был бомжеватого вида, показывал на реку и говорил, что там человек тонет. Я пригляделась, в воде было что-то серое, похоже на камень, но оказалось, это куртка. Мужчина весь был под водой, только спина торчала. Вокруг никого не было, только дети, да этот мужичок растерянный», — рассказала изданию Мария.

Женщина попросила детей на берегу присмотреть за коляской, в которой находилась ее четырёхмесячная дочь, а сама кинулась в воду. По словам Марии, в том месте было неглубоко — ей по пояс, но вода очень холодная. Она перевернула мужчину, лицо было синее, потянула его за одежду к берегу.

«Насколько смогла, я вытянула его из воды. Голова и тело были на суше, ноги в реке. Закричала, чтобы дети позвали кого-то из прохожих, помочь. Пыталась в это время нащупать пульс на шее, увы, его не было. Вскоре подбежал какой-то парень и помог мне вытянуть пострадавшего на берег. Наверное, он пьяненький был и захлебнулся, там на лавочке стояла початая бутылка», — поделилась Мария.

Она позвонила мужу и тот привёз ей сухую одежду — всё случилось в десяти минутах ходьбы от их дома. Подъехала скорая помощь. Молодую маму пустили в машину переодеться. По документам, которые были при мужчине, его личность установили. Это был пенсионер из посёлка Фурманово.

«Жаль, что не успели его спасти, чуть раньше бы оказались там, может и спасли бы», — сожалеет девушка.

Мария рассказала, что переехала в Гусев два года назад вместе с мужем из Карелии. По специальности она юрист, работала в банке, а сейчас в декретном отпуске. Когда жила в Петрозаводске, занималась фитнес-бикини — женским бодибилдингом, и даже занимала призовые места — шестое место по Карелии и третье место среди спортсменок столицы республики.

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