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Новости. Общество
15:37, 24 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Бывшее здание МИДа Карело-Финской ССР отреставрировать к 100-летию республики не удастся

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Заказчик работ планирует завершить их только в четвертом квартале 2023 года.

Судьба бывшего здания министерства иностранных дел Карело-Финской ССР, которое более известно в Петрозаводске как детская поликлиника на проспекте Ленина, оказалась в центре внимания участников слушаний по проблемам сохранения памятников деревянного зодчества, состоявшихся вечером 23 мая в Общественной палате Карелии. Как рассказала на слушаниях руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, в настоящее время деревянная конструкция здания разобрана и перевезена на "удаленную площадку".

"Зимой велись работы по заготовке древесины, потому что должна быть зимняя древесина, – сообщила Алипова. – Сейчас речь идет не о реставрации сохранившейся конструкции, а о подготовке тех конструкций, которые будут использоваться в дополнение к ней. И на площадке велись работы по укреплению фундамента".


Юлия Алипова. Фото: Валерий Поташов

Как считает руководитель управления по охране объектов культурного наследия, к 100-летию республики этот объект сдать под ключ не удастся. Но если обратиться к паспорту объекта, который вывешен на ограждении, возведенном вокруг руин памятника, можно увидеть, что заказчик работ – ООО "Техпромстрой" – планирует сдать его в ... четвертом квартале 2023 года.


Фото: "Столица на Онего"

Читайте подробнее о слушаниях в статье "Сохранить все памятники деревянного зодчества" нам не удастся".

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