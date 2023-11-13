Бывшего директора регоператора по вывозу мусора в Карелии отправили в колонию

Верховный суд республики оставил в силе приговор в отношении Ивана Новикова, признанного виновным в даче взятки.

Во вторник, 14 ноября, состоялось заседание Верховного суда Карелии, на котором рассматривалось обжалование приговора в отношении бывшего гендиректора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова. В результате Верховный суд оставил обвинительный приговор в силе. Иван Новиков был отправлен в колонию.

Виновным в даче взятки экс-гендиректора КЭО ранее признал Петрозаводский городской суд. За попытку передать 200 тысяч рублей сотруднику «Единого расчетного центра Карелии» Ивана Новикова приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. После этого адвокат Новикова, президент адвокатской конторы Карелии Андрей Закатов, обжаловал приговор. Также приговорен, но к условному сроку, оказался бывший подчиненный Новикова, юрист КЭО Акиф Керимов, который и передал половину взятки.

Подробнее о деле бывшего директора регоператора по вывозу мусора в республике читайте в «МК в Карелии».