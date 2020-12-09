Бывшего главврача Прионежской больницы Карелии судят за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями

Экс-главврача Прионежской ЦРБ Изабелла Краскова, работающая сейчас семейным врачом в одной из поликлиник Петрозаводска, свою вину не признает.

Судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова продолжает рассмотрение уголовного коррупционного дела бывшего главного врача Прионежской центральной районной больницы Изабеллы Красковой. Гособвинитель на процессе – старший помощник прокурора города Александр Вешняков.

Следствие, которое проводило СУ МВД Карелии, обвиняет 53-летнюю Изабеллу Краскову в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году, когда Краскова была главврачом Прионежской ЦРБ (в результате оптимизации в 2018 году прекратившая свою деятельность), она назначила себя по совместительству врачом общей практики в амбулаторию поселка Ладва-Ветка. Однако в действительности там не работала, прием больных не осуществляла, хотя при этом исправно получила деньги в общей сумме 64 тысячи 950 рублей.

Кроме того, считает следствие, Изабелла Краскова ежемесячно назначала своему заместителю различные денежные надбавки, в общей сумме около 12 тысяч рублей. Но делала она так при условии, что половину этих средств женщина-врач будет отдавать ей. Последняя так и поступала. Таким способом, по данным следствия, главврач "заработала" 96 тысяч рублей.

Сейчас Изабелла Краскова трудится так называемым "семейным" врачом в одной из поликлиник Петрозаводска. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, свою вину она не признает.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 21 января.