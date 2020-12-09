Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске 9
Сегодня 14:01
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии превысило 20 тысяч человек 1
Сегодня 09:21
Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:50
Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года
09.12.2020 20:40
Власти Петрозаводска установили фонарь в одном из самых опасных районов города 2
Сегодня 10:01
Коронавирус унес жизни еще трех человек в Карелии 1
Сегодня 09:14
Врачи из Киргизии и Марий Эл приехали в Карелию по программе "Земский доктор" 2
09.12.2020 17:40

Бывшего главврача Прионежской больницы Карелии судят за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями

Новости. Общество
15:42, 10 Декабря 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Экс-главврача Прионежской ЦРБ Изабелла Краскова, работающая сейчас семейным врачом в одной из поликлиник Петрозаводска, свою вину не признает.

Судья Петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова продолжает рассмотрение уголовного коррупционного дела бывшего главного врача Прионежской центральной районной больницы Изабеллы Красковой. Гособвинитель на процессе – старший помощник прокурора города Александр Вешняков.

Следствие, которое проводило СУ МВД Карелии, обвиняет 53-летнюю Изабеллу Краскову в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году, когда Краскова была главврачом Прионежской ЦРБ (в результате оптимизации в 2018 году прекратившая свою деятельность), она назначила себя по совместительству врачом общей практики в амбулаторию поселка Ладва-Ветка. Однако в действительности там не работала, прием больных не осуществляла, хотя при этом исправно получила деньги в общей сумме 64 тысячи 950 рублей.

Кроме того, считает следствие, Изабелла Краскова ежемесячно назначала своему заместителю различные денежные надбавки, в общей сумме около 12 тысяч рублей. Но делала она так при условии, что половину этих средств женщина-врач будет отдавать ей. Последняя так и поступала. Таким способом, по данным следствия, главврач "заработала" 96 тысяч рублей.

Сейчас Изабелла Краскова трудится так называемым "семейным" врачом в одной из поликлиник Петрозаводска. По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, свою вину она не признает.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 21 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-10 16:08:16
Не все врачихи одинаково полезны. Строгий режим /не постельный/ исправит ситуацию.
zanoza
2020-12-10 15:46:54
Других мошенников не нашлось? Ну смешно же, ей Богу!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

Сегодня 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»