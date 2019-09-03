Бывшего работника предприятия, по вине которого в Карелии пострадала женщина, оштрафовали

Мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей и прекратили уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года работник акционерного общества, выполняя обязанности по соблюдению требований охраны труда на предприятии, ввел в эксплуатацию конвейер (транспортер), не оборудованный защитными и блокировочными устройствами.

В результате во время работы конвейера 43-летняя работница повредила руку (тяжкий вред здоровью).

Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.