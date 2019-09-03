16:37, 03 Сентября 2019
Бывшего работника предприятия, по вине которого в Карелии пострадала женщина, оштрафовали
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Мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей и прекратили уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.
Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года работник акционерного общества, выполняя обязанности по соблюдению требований охраны труда на предприятии, ввел в эксплуатацию конвейер (транспортер), не оборудованный защитными и блокировочными устройствами.
В результате во время работы конвейера 43-летняя работница повредила руку (тяжкий вред здоровью).
Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.
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