В Карелии прокуратура требует уволить бывшего сотрудника ГИБДД из автошколы

Прокуратура Петрозаводска требует через суд расторгнуть трудовой договор с бывшим сотрудником ГИБДД, сообщает ведомство.

В рамках проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции был выявлен факт приема на работу в автошколу мужчину, ранее замещавшего должность в одном из подразделений ГИБДД, без получения соответствующего согласия аттестационной комиссии МВД.

Решением Петрозаводского городского суда в исковых требованиях было отказано.

Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал автошколу расторгнуть трудовой договор с бывшим сотрудником ГИБДД.

Автошкола подала кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию.