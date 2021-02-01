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Бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека приговорили к 4 годам колонии строгого режима за взятку

Новости. Общество
16:33, 02 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Сегодня Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева приговорила бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей, с лишение права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в течение 6 лет после отбытия срока наказания, сообщили в пресс-службе горсуда Петрозаводска.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в последнем слове Волчек раскаялся в содеянном, осознав противоправность своих действий.

Отметим, что гособвинитель, прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба просил для Игоря Волчека в качестве наказания 4 года 6 месяцев колонии строгого режима и 14 миллионов рублей штрафа.

По версии карельского Следкома – и это подтвердилось в суде, в конце 2019 года бывший тогда министром транспорта РК Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от двоих питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей и миллион. При этом, во втором случае подрядчик в сделанной им явке с повинной подтвердил, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал замгендиректора аэропорта миллион. Деньги, по имеющейся у "Столицы на Онего" информации, подельники поделили поровну.

Поскольку, в отличие от не признающего вину Кайдалова, Волчек заключил выгодное ему досудебное соглашение со следствием, рассмотрение его уголовного дела проходит в так называемом особом порядке. А именно, без вызова свидетелей и некоторых других судебных процедур, требующихся при рассмотрении дела в общем порядке, которое ожидает Кайдалова, в настоящее время вместе с адвокатами продолжающего ознакомление со своим уголовным делом.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-02 16:51:44
А Кайдалов то стойкий мужик, не признаёт вину.
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