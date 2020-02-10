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Бывшие супруги спорят из-за предприятия из ФЦП к 100-летию Карелии

Новости. Экономика
12:42, 11 Февраля 2020
фото: пресс-служба Минприроды Карелии
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Стали известны подробности процесса в Арбитражном суде Карелии, в рамках которого рассматривается вопрос о банкротстве предприятия НПО "Финтек", где ранее произошел крупный пожар на заводе.

В Арбитражный суд Карелии ранее поступило заявление о признании компании "Финтек" банкротом. Основанием для этого стала задолженность предприятия перед ООО "Зинхар" в размере 1,5 млн рублей. Согласно материалам дела, "Финтек" на расплатился за разработку проектно-сметной документации на капремонт зданий и сооружений.

На право взыскания этой задолженности претендует физическое лицо, которое и направило заявление о банкротстве "Финтека". На данный момент суд отказался принять заявление к производству, мотивируя это тем, что ООО "Зинхар" еще не переуступило свое право на взыскание задолженности с "Финтека".

По имеющейся у "Вестей Карелии" информации, предприятию предоставила в долг денежные средства бывшая супруга учредителя. На данный момент кредитор требует вернуть деньги, но компания не в состоянии рассчитаться.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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