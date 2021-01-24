Бывший депутат Законодательного собрания Карелии Валентин Скресанов отметил 90-летний юбилей

Экс-депутату карельского парламента, создателю общественной организации "Пудожское землячество" Валентину Михайловичу Скресанову 24 января исполнилось 90 лет.

Республиканский комитет КПРФ поздравил с юбилеем Валентина Скресанова, который прошел трудовой путь от ученика слесаря до первого секретаря Пудожского райкома партии. Ему удалось внести существенный вклад в социально-экономическое развитие района. За время его работы первым секретарем (с 1972 по 1985 годы) укрепилась материально-техническая база лесной промышленности, ежегодно наращивался выпуск товаров, большое развитие получил строительный комплекс Пудожского района.

В 1998 году пудожане избрали Валентина Скресанова депутатом Законодательного собрания республики. Ранее он трижды был депутатом Верховного Совета КАССР. Валентин Михайлович Скресанов является почетным гражданином Пудожа, ему присвоено звание "Заслуженный работник народного хозяйства". За высокие показатели социально-экономического развития района он награжден Орденом "Знак Почета".

Валентин Скресанов был среди тех, кто восстанавливал партию и долгое время был членом бюро рескома КПРФ. По его инициативе была создана и активно работала Карельская общественная организация "Пудожское землячество".

В рескоме КПРФ пожелали Валентину Михайловичу здоровья и сил, нестареющего духа.