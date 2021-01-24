Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мокрый снег и дождь накроют Карелию
24.01.2021 17:00
Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"
24.01.2021 15:51
"Построен как танк": автоэксперты в США восхитились новой версией российского  УАЗ "Патриот" 7
24.01.2021 21:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля 2
24.01.2021 20:40
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50

Бывший депутат Законодательного собрания Карелии Валентин Скресанов отметил 90-летний юбилей

Новости. Общество
11:30, 25 Января 2021
фото: © КПРФ в Карелии
Загрузка...

Экс-депутату карельского парламента, создателю общественной организации "Пудожское землячество" Валентину Михайловичу Скресанову 24 января исполнилось 90 лет.

Республиканский комитет КПРФ поздравил с юбилеем Валентина Скресанова, который прошел трудовой путь от ученика слесаря до первого секретаря Пудожского райкома партии. Ему удалось внести существенный вклад в социально-экономическое развитие района. За время его работы первым секретарем (с 1972 по 1985 годы) укрепилась материально-техническая база лесной промышленности, ежегодно наращивался выпуск товаров, большое развитие получил строительный комплекс Пудожского района.

В 1998 году пудожане избрали Валентина Скресанова депутатом Законодательного собрания республики. Ранее он трижды был депутатом Верховного Совета КАССР. Валентин Михайлович Скресанов является почетным гражданином Пудожа, ему присвоено звание "Заслуженный работник народного хозяйства". За высокие показатели социально-экономического развития района он награжден Орденом "Знак Почета".

Валентин Скресанов был среди тех, кто восстанавливал партию и долгое время был членом бюро рескома КПРФ. По его инициативе была создана и активно работала Карельская общественная организация "Пудожское землячество".

В рескоме КПРФ пожелали Валентину Михайловичу здоровья и сил, нестареющего духа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-01-25 14:13:01
Помню Скресанова по Пудожу: дремучая партийная жуть. Хотя, что говорить: смерть Пастухова федералы отметили, как уход великого человека эпохи.
Владимир11
2021-01-25 13:33:03
Какой молодец! С юбилеем!
Бумеранг
2021-01-25 12:50:07
От всей души поздравляю В.М. Скресанова с юбилеем, счастья, здоровья на долгие годы.
театральный критик
2021-01-25 11:48:25
От землячества до кумовства один шаг. Тем более в компартии.
Бумеранг
2021-01-25 12:43:54
театральный критик, ну ты и подлец, только гадить и можешь..
театральный критик
2021-01-25 12:54:31
Бумеранг, не истери. Открой книгу "Карельское землячество в Москве". Весьма забавен длинный список персонажей. Всем советую ознакомиться.
Бумеранг
2021-01-25 14:33:23
театральный критик, окропить тебя нужно святой водой.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 10
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 57
21.01.2021 12:35
Чешского инвестора оставили без конкурентов 5
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»