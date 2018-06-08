Бывший директор лицея №13 Галина Васильева рассказала о плачевном состоянии школ Петрозаводска
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Депутат Петросовета Галина Васильева обратила внимание властей Петрозаводска на неэффективные траты денежных средств, предусмотренных на ремонт двух учебных заведений.
Галина Васильева выступила на сессии Петрозаводского городского совета, которая состоялась накануне, и сообщила о необходимости принять конкретные меры для завершения ремонтных работ в школе №14 и лицее №13. Второе учреждение долгое время возглавляла сама Васильева.
По словам депутата, этим учебным заведениям были выделены деньги: школа получила 430 тыс. рублей, лицей – 207 тыс. Средства предполагалось потратить в одном учреждении на проектную документацию, в другом – на закупку оборудования для бассейна. Работы на обоих объектах не закончены до сих пор.
По словам Галины Васильевой, помещения в учреждениях, которые предполагалось привести в порядок за счет выделенных средств, сейчас не работают.
"Спортивный зал и плавательный бассейн в настоящее время не эксплуатируются. Почему: школе №14 со спортивным направлением, где обучаются 716 учеников, требуется капитальный ремонт спортзала на сумму 12 млн рублей. Спортзал в прямом смысле трещит по швам. Трещины в стенах спортивного объекта достигли размера 10 сантиметров", - сказала Васильева. Она заявила, что это помещение закрыто и опасно для проведения занятий.
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