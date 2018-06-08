Бывший директор лицея №13 Галина Васильева рассказала о плачевном состоянии школ Петрозаводска

Депутат Петросовета Галина Васильева обратила внимание властей Петрозаводска на неэффективные траты денежных средств, предусмотренных на ремонт двух учебных заведений.

Галина Васильева выступила на сессии Петрозаводского городского совета, которая состоялась накануне, и сообщила о необходимости принять конкретные меры для завершения ремонтных работ в школе №14 и лицее №13. Второе учреждение долгое время возглавляла сама Васильева.

По словам депутата, этим учебным заведениям были выделены деньги: школа получила 430 тыс. рублей, лицей – 207 тыс. Средства предполагалось потратить в одном учреждении на проектную документацию, в другом – на закупку оборудования для бассейна. Работы на обоих объектах не закончены до сих пор.

По словам Галины Васильевой, помещения в учреждениях, которые предполагалось привести в порядок за счет выделенных средств, сейчас не работают.

"Спортивный зал и плавательный бассейн в настоящее время не эксплуатируются. Почему: школе №14 со спортивным направлением, где обучаются 716 учеников, требуется капитальный ремонт спортзала на сумму 12 млн рублей. Спортзал в прямом смысле трещит по швам. Трещины в стенах спортивного объекта достигли размера 10 сантиметров", - сказала Васильева. Она заявила, что это помещение закрыто и опасно для проведения занятий.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".