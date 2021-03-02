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Бывший директор школы в Карелии осужден за мошенничество

Новости. Криминал
18:40, 03 Марта 2021
фото: © pxhere.com
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Суд вынес приговор в отношении экс-директора Пудожской спортивной школы по факту совершения мошенничества с использованием служебного положения, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению тренера-преподавателя (ранее - директора) МБУ ДО "Пудожская ДЮСШ".

Преступление совершено подсудимым с использованием служебного положения, когда ему, как директору спортивной школы, для финансирования участия в спортивных мероприятиях из бюджета района и учебного заведения были выплачены денежные средства.

Подсудимый, предоставляя отчетность о затратах на участие в спортивном мероприятии, указал людей, не выезжавших на него. Сотрудник бухгалтерии, не зная, что директору уже перечислены средства Пудожской районной администрацией, зачислил на счет подсудимого почти 9 тысяч рублей.

Также мужчина, получив от школы аванс на проведение спортивного мероприятия, затем дважды предоставил документацию об этом мероприятии: один раз бухгалтеру спортивной школы, для отчета о предоставленном авансе, а второй раз – сотрудникам Пудожской администрации, которые, думая, что подсудимый потратил личные деньги, выдали ему более 17 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и добровольно возместил причиненный преступлениями ущерб.
Приговором суда экс-директор признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 28 тысяч рублей. Гражданские иски не заявлялись.

Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-03 18:51:43
А которая школьную теплицу мимо кассы в аренду сдавала отделалась увольнением, но до сих пор в горсовете депутатствует оппозиционно. Вот такой кровавый режим
кир
2021-03-03 18:49:43
Так мелко и так мерзко, - сказал кот. Где обязательные принудительные работы?
Гость
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