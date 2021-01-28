Бывший глава инспекции Гостехнадзора в Карелии получил 5 лет колонии за взятку в 53 тысячи рублей

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу о взятке в отношении экс-руководителя инспекции Гостехнадзора, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор). Он признан виновным в получении взятки.

Суд в Петрозаводске установил, что бывший главный инспектор Гостехнадзора получил от директора ООО "Учебный центр "Профспецресурс" взятку в 53,5 тысячи рублей. По договоренности со взяткодателем он организовал выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами (самоходные краны, погрузчики, экскаваторы, внедорожные мототранспортные средства, трелевочные машины) без фактического прохождения обучения и без сдачи экзаменов. Удостоверения подобным образом получили 9 человек.

В прокуратуре республики отметили, что вину подсудимый не признал.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 107 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.