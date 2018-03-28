Бывший и нынешний владельцы Питкярантского ЦБЗ встретятся в суде

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Компания "РК-Гранд", владеющая Питкярантским целлюлозно-бумажным заводом, и прежний арендатор предприятия – фирма "Питкяранта Палп" вновь будут выяснять отношения в Арбитражном суде.
"РК-Гранд" подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве "Питкяранты Палп". Согласно картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 2,8 млн рублей. Суд принял это заявление к производству.
Суд обязал ответчика подготовить отзыв с указанием общей суммы задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников, обязательным платежам и другие сведения.
Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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