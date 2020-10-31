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Бывший мэр Олонца: Скоро в районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом

Новости. Политика
15:39, 01 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Экс-мэр Олонца, секретарь Олонецкого районного отделения КПРФ Геннадий Степанов считает, что реформы карельского правительства в области местного самоуправления приведут к тому, что в районах не останется ни одного управленца, избранного народом.

- Похоже, у правительства Карелии "новая фишка" - объединение поселений в муниципальный округ. Поскольку идея эта появилась и в Калевале, и в Муезерке почти одновременно, то без правительства тут не обошлось. Несложно предположить, что через год- два это коснется большинства районов. Причина называется вполне разумная - сокращение чиновников и соответственно экономия бюджетов. Знакомая тема? Мы ведь уже "освобождены" от выборов глав районов, глав городских поселений, районных депутатов. Много выиграли? Кто-нибудь видел какие-либо цифры на этот счет? Я вот цифр не видел, но, заходя в администрацию Олонецкого района, заметил, что ее работники уже и первый этаж заняли, чего не было ни в советские, ни в последующие времена. Спокойно вмещались на 2 и 3 этажах. Все оптимизируемся, - написал Степанов. - Вот в Калевале предполагается сократить четырех глав поселений, но на их место придут четыре управляющих или специалиста. Значит, речь идет о замене выборных управленцев назначенцами. Вот и все.

Что Геннадий Степанов думает о зарплате назначенцев, читайте здесь.

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