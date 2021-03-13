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Бывший муж из ревности поджег автомобиль жительницы поселка Карелии

Новости. Криминал
12:05, 14 Марта 2021
фото: pixabay.com
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В состоянии алкогольного опьянения мужчина поджег автомобиль бывшей супруги и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В Медвежьегорском районе расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, сообщили в МВД Карелии.  

Как пояснили в полиции, в отдел по Медвежьегорскому району поступило заявление от 31-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что бывший муж повредил её автомобиль. Участковый выяснил обстоятельства произошедшего.

По словам заявительницы, официально супруги развелись давно, однако расстаться окончательно так и не смогли: то съезжались, то разъезжались. В день, когда всё случилось, 45-летний житель Медвежьегорска заподозрил бывшую жену в неверности.
Мужчина пришёл в ярость и устроил скандал. Затем на виду у бывшей супруги подошёл к ее машине, припаркованной во дворе, проколол колёса и ушёл.

Спустя время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он, по версии следствия, вернулся к дому бывшей жены с канистрой бензина, вторым комплектом ключей открыл автомобиль, облил горючей смесью салон и поджёг его. В результате пожара транспортное средство сгорело частично, ущерб был оценен в 50 000 рублей.

По факту случившегося в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи за умышленное повреждение имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии

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кир
2021-03-14 13:30:03
Бабы - такие от природы. У них цивилизационная задача выше и сложнее, чем у истеричных мужичонков.
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