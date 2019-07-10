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Новости. Общество
19:10, 10 Июля 2019
фото: Legion-Media

Бывший муж Лолиты высказался о причине развода

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Пятый муж певицы решил прокомментировать расставание.

Недавно Лолита Милявская и ее супруг теннисист Дмитрий Иванов заявили о разрыве. 

Дмитрий рассказал, что причиной краха семейной жизни стало упрямство звезды. Она оказалась не готова воспринимать критику со стороны мужа, пишет Cosmopolitan. 

"Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать что хотела", – сказал Иванов в программе Первого канала "Эксклюзив". 

Сама же Лолита сказала, что ее "неделю назад послал супруг". Она не стала делать громких заявлений.

"Единственное, что я хочу сказать, – если так случилось, значит, так и должно было быть", – сообщила певица.

Дмитрий признался, что не собирается участвовать в ток-шоу о разводе. Он уверен, что и сама Лолита не будет публично обсуждать их расставание.

 
 
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