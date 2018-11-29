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Новости. Общество
10:15, 29 Ноября 2018
фото: Николай Смирнов ,"Столица на Онего"

Бывший подрядчик строительства перинатального центра в Карелии признан банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – подрядчика при возведении перинатальных центров в Норильске, Пскове, Гатчине и Петрозаводске, ставших долгостроями.

Как пишет "Медвестник", еще в августе 2017 года в отношении этой строительной компании была введена процедура наблюдения. Получив финансирование и начав работы, компания не довела строительство до конца и сорвала сроки ввода. Например, в Норильске к концу 2017 г. – дате завершения контракта – она выполнила работы лишь на треть общей суммы, остальные обязательства на 1,4 млрд руб. остались неисполненными, сроки постоянно нарушались. Банковский аванс компания не вернула.

На ее долю приходится почти 1,5 млрд руб. из 4,3 млрд исковых требований со стороны заказчика строительства госкорпорации "Ростех" в адрес подрядных структур, работавших на перинатальных центрах. Иски к "ИЦ ЕЭС" еще в 2016 году подали и другие компании.

По данным сайта, генеральный директор "ИЦ ЕЭС" Эдуард Овчинников, который выступал поручителем при кредитовании его компании, решением суда также признан банкротом. В ноябре Арбитражный суд Москвы подтвердил требования к руководителю бывшей строительной компании со стороны кредиторов. Банк ВТБ требует от него вернуть 679,6 млн руб., из которых 440 млн являются основной суммой, а остальные – неустойкой. Требования Сбербанка России составляют 992,6 млн руб.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика.

По данным карельского Минздрава на 28 ноября, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий и помещений установленным требованиям при осуществлении медицинской деятельности. В настоящее время проводится процедура лицензирования. Право на осуществление медицинской деятельности в новом здании Республиканским перинатальным центром должно быть получено до 30 ноября.

 

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Комментарии

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Копейка
2018-11-29 12:18:48
Всё как обычно в России ,ничего нового,украл, поделился,обанкротили, вывел деньги и балдей всю жизнь,а народ пусть на "выборы" ходит.....в Китае бы давно расстреляли всех виновных ,но это в Китае....мы пока ещё "гондурас".....
Беня
2018-11-29 11:34:00
Гешефт - двигатель прогресса.
Был гешефт - понемножку достроили. А где гешефт не получился - бегает ОНФ, шото там такое проверяет.
Хотя с позиций человеколюбия уже надо приучать думать некоторых господ за бессмертную душу. Организовать под это пилотные профилактиеские расстрелы, для начала нефатальными резиновыми пульками, постоять мордой в стенку, потом дать померить деревянный макинтош, полежать в нем, подумать, потирая болючие шишки от резиновых пулек, о гиене огненной, о котлах со смолой, об огромных сковородках, об аццкой сотоне, в конце-концов :)
deep
2018-11-29 11:19:51
Народ сам и виноват, что экономика в разнос идет. На выборы надо ходить! В Норвегии ходят 80%, в США - 80%. Интересно Платошкин в "Политкафе" выступал, электорату следует смотреть!!
Мизантроп
2018-11-29 12:01:11
deep, В системе буржуазных выборов выиграть невозможно. Ну обиделись бы 86% электората на Путина, выбрали бы другого. Ничего бы не поменялось. Менять надо систему, а не человечка-спикера на её вершине. А систему надо менять несистемными методами. Выборы к таковым не относятся.
Не благодари.
Lana
2018-11-29 10:33:06
Вполне логично. Схема работает: навороваться, "слить" бюджетные деньги в офшоры и объявить себя банкротом. Коррупция в действии.
ppppp
2018-11-29 10:29:08
Нормально так ... 1,5 лярда взять кредит, денежки в карман и обанкротиться.
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