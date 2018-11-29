Бывший подрядчик строительства перинатального центра в Карелии признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – подрядчика при возведении перинатальных центров в Норильске, Пскове, Гатчине и Петрозаводске, ставших долгостроями.

Как пишет "Медвестник", еще в августе 2017 года в отношении этой строительной компании была введена процедура наблюдения. Получив финансирование и начав работы, компания не довела строительство до конца и сорвала сроки ввода. Например, в Норильске к концу 2017 г. – дате завершения контракта – она выполнила работы лишь на треть общей суммы, остальные обязательства на 1,4 млрд руб. остались неисполненными, сроки постоянно нарушались. Банковский аванс компания не вернула.

На ее долю приходится почти 1,5 млрд руб. из 4,3 млрд исковых требований со стороны заказчика строительства госкорпорации "Ростех" в адрес подрядных структур, работавших на перинатальных центрах. Иски к "ИЦ ЕЭС" еще в 2016 году подали и другие компании.

По данным сайта, генеральный директор "ИЦ ЕЭС" Эдуард Овчинников, который выступал поручителем при кредитовании его компании, решением суда также признан банкротом. В ноябре Арбитражный суд Москвы подтвердил требования к руководителю бывшей строительной компании со стороны кредиторов. Банк ВТБ требует от него вернуть 679,6 млн руб., из которых 440 млн являются основной суммой, а остальные – неустойкой. Требования Сбербанка России составляют 992,6 млн руб.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика.

По данным карельского Минздрава на 28 ноября, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий и помещений установленным требованиям при осуществлении медицинской деятельности. В настоящее время проводится процедура лицензирования. Право на осуществление медицинской деятельности в новом здании Республиканским перинатальным центром должно быть получено до 30 ноября.