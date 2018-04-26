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Новости. Общество
08:44, 26 Апреля 2018

Экс-сотрудник КГБ рассказал, как нашел сбитый в небе над Карелией корейский "Боинг"

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В Национальной библиотеке презентовали книгу Юрия Шлейкина "Корейский "Боинг" в Карелии".

На мероприятие собралось более 100 человек. Среди них очевидцы событий 40-летней давности.

Напомним, в апреле 1978 года на севере Карелии произошли события, о которых узнал весь мир. Войска ПВО СССР принудили к посадке самолет - нарушитель государственной границы. Им оказался пассажирский борт "Боинг-707", летевший из Парижа в Сеул. На борту было более 100 человек, только двое погибли.

Хронику происшествия описал карельский журналист Юрий Шлейкин. О событиях 40-летней давности в книге рассказывают их участники: ветераны войск ПВО – командиры и офицеры воинских частей, летчики-истребители, сотрудники КГБ КАССР, бывшие руководящие работники Кемского района, жители Лоухского и Кемского районов, журналисты.

На презентации выступил бывший оперуполномоченный лоухского районного отделения КГБ Карельской АССР Александр Ермаков. Он и еще двое коллег первыми обнаружили самолет на озере Корпиярви. Как вспомнил Ермаков, изначально казалось, что дверь самолета откроется и покажется автомат, начнется стрельба, но ничего подобного не произошло.

"Обстановка в самолете была спокойная, никакой паники - все-таки восточные люди", - сказал он.

Сотрудники КГБ попросили списки экипажа, пассажиров, а также потребовали сдать оружие, если оно имеется. Командир воздушного судна очень удивился, когда узнал, что самолет приземлился на севере СССР, вспомнил Александр Ермаков.

Сам самолет упал рядом с поселком Лоухи, но так как там людей негде было разместить, их отправили в Кемь. Пассажиров самолета поселили в местном Доме офицеров. Иностранцам на протяжении нескольких помогала знавшая английский язык Светлана Пасюкова.

"Я им объясняла, кто такие комсомольцы, что такое субботник, потому что они видели убирающих улицы людей. Им все было интересно", - сказала она.

Светлана Пасюкова отметила, что стюардесса лайнера подарила ей маленький флакончик французских духов.

Бывший главврач больницы станции Кемь Людмила Минина вспомнила, что иностранцы ели один лишь рис, причем готовили его сами. Приготовленный советскими поварами рис на молоке и с маслом им не нравился.

"Вначале они все были расстроены, а уезжали уже в хорошем настроении", - рассказала Людмила Минина.

Пилотов самолета отвезли на местную турбазу "Кемь" на допросы, которые проводились сотрудниками спецслужб с переводчиком. Там иностранцы находились до 29 апреля 1978 года. Корейские летчики признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР, были помилованы и выдворены за пределы страны.

Через два дня после инцидента пассажиры были вывезены американским самолетом из Мурманска в Финляндию.

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liter
2018-04-26 11:54:47
РЕЙС 902

20 апреля 1978 года в районе Кольского полуострова границу СССР пересек отклонившийся от маршрута пассажирский Boeing-707-321B (HL7429) авиакомпании Korean Air Lines (KAL), выполнявший рейс 902 - Париж-Анкоридж-Сеул.

Самолет был обнаружен радарами советской системы ПВО и первоначально опознан как Boeing-747. Был приведен в боевую готовность зенитно-ракетный комплекс. На перехват был направлен истребитель Су-15ТМ ("Flegon-F") под управлением капитана А.Босова.
Согласно показаниям капитана лайнера Кима Чанг Ки, перехватчик приблизился к его самолету с правой стороны (а не с левой, как того требуют правила международной организации гражданской авиации - ICAO). Капитан утверждает, что уменьшил скорость и зажег навигационные огни, обозначающие готовность следовать за советским истребителем для посадки. Попытки капитана Кима Чанг Ки связаться с пилотом перехватчика на частоте 121.5 были зафиксированы башней управления воздушным движением в Рованиеми, Финляндия. Согласно официальному утверждению советской стороны лайнер уклонился от выполнения требования совершить посадку.

Когда пилот перехватчика доложил о том, что нарушитель - на самом деле не 747-ый, а 707-й Boeing, командование решило, что это - самолет электронной разведки RC-135 (выпускавшийся на базе лайнера Boeing-707) и отдало приказ об уничтожении цели.

Согласно данным американского радиоперехвата, пилот в течение нескольких минут пытался убедить командование отменить приказ, так как разглядел на лайнере эмблему авиакомпании KAL, однако после подтверждения приказа выпустил по лайнеру две ракеты P-60. Первая из них прошла мимо цели, а вторая взорвалась, оторвав часть левого крыла, вызвав разгерметизацию самолета и убив осколками двух пассажиров.
Из-за разгерметизации салона лайнер начал экстренное снижение и исчез с экранов радаров советской системы ПВО. Пилот перехватчика также потерял в облаках поврежденный лайнер.

На протяжении последующего часа аварийный рейс 902 пролетел на низкой высоте поперек всего Кольского полуострова, подыскивая место для вынужденной посадки и, после нескольких неудачных попыток, приземлился в сгущавшихся сумерках на лед озера Корпиярви, уже на территории Карелии. На протяжении всего этого времени ПВО не имела никакой информации о судьбе и местоположении самолета.

СССР отказался сотрудничать в расследовании данного инцидента с международными экспертами и не предоставил данные с изъятых с самолета черных ящиков. Сам самолет был разобран и вывезен по частям.

Много лет спустя на основании рассекреченных данных черных ящиков была опубликована карта полета рейса 902, которая показывает, что самолет, проходя участок Амстердам-Анкоридж, вскоре после достижения Исландии начал плавный широкий поворот направо. Этот поворот был слишком плавным для того, чтобы его можно было произвести вручную, и объяснением может служить только неисправность навигационного оборудования.
"Убийца южнокорейских Боингов" - перехватчик Су-15ТМ - вновь был пущен в дело в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года, когда самолет этого типа сбил над Сахалином Boeing-747 все той же авиакомпании KAL, выполнявший рейс 007 Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, и также отклонившийся от курса. Все 269 человек, находившихся на борту лайнера, погибли.

Источник: http://heninen.net/flight-902/
кир
2018-04-26 11:39:29
Не понимают, что пишут.
однозначно
2018-04-26 11:01:39
Двое человек погибли, но остальные уезжали в хорошем настроении. Какая же вата в голове у людей .
Гость
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