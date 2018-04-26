Экс-сотрудник КГБ рассказал, как нашел сбитый в небе над Карелией корейский "Боинг"

В Национальной библиотеке презентовали книгу Юрия Шлейкина "Корейский "Боинг" в Карелии".

На мероприятие собралось более 100 человек. Среди них очевидцы событий 40-летней давности.

Напомним, в апреле 1978 года на севере Карелии произошли события, о которых узнал весь мир. Войска ПВО СССР принудили к посадке самолет - нарушитель государственной границы. Им оказался пассажирский борт "Боинг-707", летевший из Парижа в Сеул. На борту было более 100 человек, только двое погибли.

Хронику происшествия описал карельский журналист Юрий Шлейкин. О событиях 40-летней давности в книге рассказывают их участники: ветераны войск ПВО – командиры и офицеры воинских частей, летчики-истребители, сотрудники КГБ КАССР, бывшие руководящие работники Кемского района, жители Лоухского и Кемского районов, журналисты.

На презентации выступил бывший оперуполномоченный лоухского районного отделения КГБ Карельской АССР Александр Ермаков. Он и еще двое коллег первыми обнаружили самолет на озере Корпиярви. Как вспомнил Ермаков, изначально казалось, что дверь самолета откроется и покажется автомат, начнется стрельба, но ничего подобного не произошло.

"Обстановка в самолете была спокойная, никакой паники - все-таки восточные люди", - сказал он.

Сотрудники КГБ попросили списки экипажа, пассажиров, а также потребовали сдать оружие, если оно имеется. Командир воздушного судна очень удивился, когда узнал, что самолет приземлился на севере СССР, вспомнил Александр Ермаков.

Сам самолет упал рядом с поселком Лоухи, но так как там людей негде было разместить, их отправили в Кемь. Пассажиров самолета поселили в местном Доме офицеров. Иностранцам на протяжении нескольких помогала знавшая английский язык Светлана Пасюкова.

"Я им объясняла, кто такие комсомольцы, что такое субботник, потому что они видели убирающих улицы людей. Им все было интересно", - сказала она.

Светлана Пасюкова отметила, что стюардесса лайнера подарила ей маленький флакончик французских духов.

Бывший главврач больницы станции Кемь Людмила Минина вспомнила, что иностранцы ели один лишь рис, причем готовили его сами. Приготовленный советскими поварами рис на молоке и с маслом им не нравился.

"Вначале они все были расстроены, а уезжали уже в хорошем настроении", - рассказала Людмила Минина.

Пилотов самолета отвезли на местную турбазу "Кемь" на допросы, которые проводились сотрудниками спецслужб с переводчиком. Там иностранцы находились до 29 апреля 1978 года. Корейские летчики признали свою вину в нарушении воздушного пространства СССР, были помилованы и выдворены за пределы страны.

Через два дня после инцидента пассажиры были вывезены американским самолетом из Мурманска в Финляндию.