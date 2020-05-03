Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе под ее началом

Бывший редактор сайта программы Елены Малышевой Рустам Юлбарисов рассказал у себя в Facebook о работе под ее началом.

По его словам, ведущая жестоко третирует подчиненных, оказывая на них эмоциональное давление: к примеру публично разбирает их проблемы со здоровьем на совещаниях. "Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже", — пишет он.

Юлбарисов рассказал, что Малышева установила в своей компании атмосферу страха: при ней сотрудники ведут себя подобострастно, а за спиной постоянно ее критикуют. Ряд сотрудников постоянно использовал успокоительное "Афобазол", а художник, изготовлявший для программы поролоновые половые органы, регулярно уходил в запои.

Наряду с тяжелыми отношениями на канале Юлбарисов отметил нарушения трудовых прав: по его словам, приходилось регулярно перерабатывать на выходных и по ночам, не получая за это компенсаций. В какой-то момент его и его коллег заставили уволиться и подписать новые договоры на менее выгодных условиях, и начался конфликт, в результате которого весь отдел, в котором он работал, ушел с Первого канала.

В посте он приходит к выводу, что вся система эмоционального насилия необходима Малышевой для того, чтобы повышать собственную прибыль от своей программы и затем приобретать дорогую недвижимость, пишет Лента.ру.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о недвижимости семьи Малышевых в США 29 апреля. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. Навальный ссылается на открытую отчетность, в которой значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.

Telegram-канал Mash рассказал, что для оплаты своей недвижимости Малышева взяла кредит сроком на 30 лет: Первый канал должен ей более 150 миллионов рублей.

Ранее Малышева рассказывала, что ее сыновья Юрий и Василий уехали в США. Старший, Юрий, проходит в Нью-Йорке обучение по специализации "кардиология", а младший, Василий, окончил американскую адвокатскую школу. Ведущая говорила, что не собирается уезжать из России, и называла себя "человеком, который родился и состарится здесь, потому что все и всех здесь любит".